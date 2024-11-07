彰縣上半年消費糾紛案件 線上遊戲申訴最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰縣府消費服務中心統計今年上半年消費爭議申訴案件664件，線上遊戲相關爭議最多有60件，其次是服飾皮件鞋類37件。消保官表示，民眾玩線上遊戲開外掛被停權，易發生糾紛。

彰化縣政府消費服務中心今天發布新聞，今年1至6月受理消費爭議申訴案件有664件，以線上遊戲類居首有60件，其次為「服飾、皮件及鞋類」的37件，最後為「食品類」的33件，集中於產品質量和退費爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消費中心解釋，許多玩家玩線上遊戲時，因使用外掛程序被封鎖停權，因此提出申訴，呼籲玩家遵守遊戲規範，避免違規操作，不要將遊戲帳號借給他人使用，以保護帳號安全，減少不必要損失。

至於服飾等申訴案有37件，主要是消費者透過社群平台與陌生賣家進行交易時，難以確認業者商品真實性和質量，進而導致退換貨問題；食品類案件33件，主要是退費及賠償爭議，內容為消費者對食品品質、質量不符或標示不清等問題提出申訴，呼籲消費者，在購買食品時應仔細檢查產品標示及有效期限，並選擇知名品牌或經認證產品，以降低風險。（編輯：李淑華）1131107