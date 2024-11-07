出席反毒活動扯上博弈集團 中市警局長李文章自清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）民進黨台中市議員蔡耀頡今天質詢市警局長李文章出席博弈集團所屬基金會舉辦反毒宣導活動。李文章答詢自清警方未經手相關經費；基金會有無與博弈集團往來涉及不法，檢方會依證據調查。

蔡耀頡今天在市議會警消環衛業務質詢指出，李文章出席博弈集團所屬基金會辦理的反毒宣導活動，活動很盛大，經費高達新台幣700萬元。質疑這場活動是否以博弈集團犯罪所得來舉辦，市警局長參加活動有無警紀問題「難道不知道基金會與博弈集團的關係」。

另外，蔡耀頡表示，新上任刑事警察大隊大隊長李明道竟然跟博弈集團的高層是親戚關係，到任前並未表明，在前刑大大隊長林明佐博弈集團內鬼案遭羈押爆發後，也未主動告知這層親戚關係，直到今天被質詢才說明，質疑有隱匿情資問題。

李文章表示，這場反毒宣傳活動是由市刑大與基金會共同辦理，活動內容是反毒、反霸凌、反詐欺，活動經費都由基金會辦理，警方未經手。由於活動中還有街舞比賽，當天是活動快結束時到場頒獎，大約只停留30分鐘「如果他本人有問題早就被檢方約談了」。

台中市政府警察局回應，這場去年7月22日舉辦的「2023 KOS反毒反詐欺反霸凌舞蹈大賽」，是配合暑期青春專案主題，由刑警大隊與翔谷慈善基金會共同辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市警局表示，這場活動從承辦廠商、預算及獎金額度等細節，均由翔谷慈善基金會規劃，相關費用也由對方支應。刑大未經手任何經費收支。距活動辦理完畢已逾9個月，基金會有無與博弈集團往來或涉及不法，檢察官均會依證據主動調查。

至於李明道被指與不法博弈成員有親戚關係，李明道答詢坦承，對方確實是自己表哥，但平時幾乎沒有連繫，血緣也非自己能選擇。市警局回應，所屬人員是否涉不法，須本於事實及證據才能認定，不能僅以與犯罪嫌疑人具遠親關係即認定疑涉有不法。（編輯：孫承武）1131107