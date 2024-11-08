健保署攜手台東馬偕顧偏鄉 展心臟智慧照護成果

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）守護偏鄉民眾心臟，衛福部中央健康保險署與台東馬偕醫院合作，引進新科技及個案管理模式，提早診斷、治療心臟疾病，減少死亡。112年開始至今年10月已逾1300人次受惠。

健保署長石崇良今天在台東縣金峰鄉衛生所攜手台東縣衛生局、金峰鄉公所、台東馬偕醫院、金峰鄉衛生所等單位舉辦記者會，見證健保署與台東馬偕醫院提供台東縣民心臟疾病智慧照護成果展。

健保署提供資料表示，根據衛福部公布112年死因統計結果，心臟疾病為國人10大死亡排名第2，僅次於惡性腫瘤，逾2萬人死於心臟疾病。健保署為提升台東地區民眾的心臟照護，透過與台東馬偕醫院團隊共同合作，引進新科技及個案管理模式，以達到早期診斷、早期治療，減少死亡的目標。

台東馬偕醫院陸續於金峰、綠島及卑南鄉等衛生所，設置智慧醫療KIOSK健康站，提供多項心臟疾病相關量測服務，如心電圖、生命徵象、HRV心電紀錄器，進行心電圖檢查等數值傳送雲端平台，可立即提供遠端醫療人員線上偵測是否心臟出現異常，及時提供醫療處置，更提供檢測異常病人穿戴式裝置，進一步監測及收集生理數據，精準診斷並給予適當治療。

另外，透過適切衛教提升民眾自我健康照顧之知能及改變生活習慣。

健保署東區業務組長黃兆杰進一步說明，健保透過東部地區醫院總額風險移撥款專案計畫挹注，台東馬偕醫院將金峰衛生所、綠島衛生所及卑南衛生所打造為「心臟智慧照護」單位，醫療人員在民眾就醫時，利用心臟智慧照護軟體設施，即時監測篩檢心臟疾病。依據112年統計篩檢393人次，異常人數51人，今 （113）年至10月篩檢944人次，異常100人。

黃兆杰表示，由於透過早期發現、早期治療，民眾減少心房顫動及避免血栓的形成，有效防止可能的腦中風或心臟衰竭等風險。

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王姓民眾表示，透過部落宣導得知台東馬偕醫院提供心臟篩檢服務，因平時走路會喘，在家人鼓勵下前往檢查。經醫療團隊進行HRV心電圖檢查後，判讀結果懷疑有心律不整跡象，個管師即刻安排後續門診追蹤及相關檢驗，並提供穿戴式智慧手錶，偵測結果上傳至平台，確診為嚴重心律不整，因此得到即時治療，十分感激醫療團隊的診治。

健保署表示，感謝醫療團隊及各界對偏鄉醫療的支持與貢獻，除金峰鄉、綠島鄉持續提供護心計畫，預計今年擴展到卑南鄉，未來將陸續擴大至其他鄉，透過科技與醫療團隊的結合，持續優化偏鄉地區醫療資源，達到健康台灣的願景。（編輯：謝雅竹）1131108