挺過地震、颱風災情 太魯閣峽谷音樂節如期舉行

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）挺過強震、颱風侵襲，太魯閣峽谷音樂節今天上午順利舉行，太魯閣國家公園管理處長劉守禮說，颱風後所有搶修工程幾乎回到原點，希望藉由活動振奮信心，會繼續努力重建。

0403強震重創太魯閣國家公園，多數景點仍封閉整修，太魯閣台地受創輕微，今年如期舉行峽谷音樂節，不過活動前1週又遇上颱風康芮侵襲，園區受創加劇。

劉守禮說，颱風期間太魯閣累積雨量超過1200毫米，幾乎讓震後復建工程幾乎歸零，包括天祥地區、長春祠及蘇花都有新的災害，原本預計今年底至農曆年前開放的區域，可能要再等等。

劉守禮說，為讓峽谷音樂節如期舉行，颱風後第2天就啟動災修，搶修太魯閣台地、架設舞台，原本擔心連日降雨草皮泥濘，還好今天轉晴。

太魯閣峽谷音樂節今天上午9時30分開始，由太魯閣歌手呂文翔、花蓮海星高中舞蹈團、布洛灣山月村等在地表演團體輪番演出；下午場1時20分舉行，以NSO國家交響樂團為重頭戲。

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來自苗栗的賴姓遊客說，0403地震前1天才到燕子口旅遊，看到太魯閣受創嚴重很心疼，震後也多次到花蓮，這次專程來參加太魯閣峽谷音樂節，希望太魯閣國家公園能盡快恢復。

太管處安排接駁車，從新城火車站出發後，平均每10分鐘1班。劉守禮說，除了活動現場有設置秀林鄉在地手工藝、部落美食攤販，民眾也可到新城老街、富世村商區消費，振興地方經濟。（編輯：郭諭儒）1131109

太魯閣峽谷音樂節9日如期舉行，上午場由花蓮海星高中舞蹈團等團隊演出。中央社記者張祈攝 113年11月9日