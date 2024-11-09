感謝無私奉獻 台中市表揚資深寄養家庭

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）南台中家扶中心今天舉辦寄養家庭表揚暨授證典禮，共有49戶在職寄養家庭和2戶新寄養家庭參加並授予證書，也對1戶榮退寄養家庭及4戶15年以上的資深寄養家庭進行表揚和感謝。

南台中家扶中心承接台中市政府社會局委託執行寄養服務，今天舉辦「113年度台中市寄養家庭表揚暨授證典禮」，除頒發寄養家庭證書，也表揚資深寄養家庭。

南台中家扶中心表示，這次有49戶在職寄養家庭和2戶新寄養家庭參加並授予寄養家庭證書，也針對1戶榮退寄養家庭、以及4戶15年以上的資深寄養家庭進行表揚和感謝，社會局副局長陳仲良也到場致意。

南台中家扶中心扶委會主委梁俊仁表示，寄養兒少成長歷程中因曾遭受創傷，連帶影響情緒、行為困擾、造成身心發展遲緩等議題，寄養父母提供照顧非常不容易。

梁俊仁指出，今年度平均每個月有60名的兒少接受寄養家庭服務，大約一半是學齡前兒童，高達5成是特殊兒少。今天授證活動後安排溪頭旅行，讓長期辛勞的寄養爸媽與寄養兒少可以一起到戶外放鬆，接觸大自然。

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資深寄養家庭陳瑞陽、蔡秀霞夫妻，自民國83年起擔任寄養家庭，照顧過28名孩子，有長達30年的時間陪伴寄養兒少一步步平復創傷，重新肯定自己，曾於2022年獲得家扶基金會兒保楷模表揚，2023年獲得全國績優寄養家庭獎勵表揚。

蔡秀霞表示，自己和先生皆在育兒院長大，有能力後都希望回饋社會，直到投入寄養家庭服務後更能體會孩子們的感受，也因為瞭解寄養童背後都有不為人知的過去，對於他們的行為舉止更能包容理解。（編輯：謝雅竹）1131109