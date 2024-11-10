北捷案見義勇為民眾 侯友宜：新北捷終身免費搭

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（中央社記者王鴻國新北10日電）台北捷運板南線8日深夜發生乘客持刀傷人事件，制伏持刀人的英勇民眾可獲北捷終身免費搭捷運獎勵。新北市長侯友宜今天表示，捷運環狀線等新北捷運也給予終身免費搭乘。

台北捷運板南線8日深夜發生乘客持刀傷人事件，造成1名學生受傷。台北市長蔣萬安感謝第一時間制伏持刀人的英勇民眾，將獎勵終身免費搭捷運。

侯友宜今天受訪被詢及是否跟進時表示，新北環狀線等新北捷運同樣都是終身免費搭乘，還有幾名見義勇為的民眾還沒有出來，市府將給予表揚肯定，還將頒發獎金鼓勵。

他表示，案發時等警力到來前，最重要是見義勇為民眾在第一時間的幫忙，不管是新北捷運公司及台北捷運公司，新北是扮演股東或主導的角色，都會提供終生免費搭乘優惠。

侯友宜表示，已通令新北捷運公司、捷運警察及地區警察加強巡邏密度、提高見警率，隨時觀察捷運車廂裡面如果有任何事情發生，都要在第一時間就能夠快速地處理。

侯友宜表示，已向受傷者家屬致意，包括未來民事跟刑事求償責任，市府法治單位已經跟家屬聯絡，提供單一窗口，以確保受害者權益。（編輯：方沛清）1131110