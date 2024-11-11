高市國際特搜隊整備完成 待命救援古巴強震

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（中央社記者張已亷高雄11日電）高雄市政府消防局今天表示，特種搜救隊已第一時間整備完畢，將根據內政部消防署指示，隨時準備出發前往支援古巴地震國際人道救援行動。

根據美國地質調查所，古巴外海發生規模6.8地震，造成第2大城、東南部聖地牙哥巿和周圍鄉村地區建物劇烈搖晃。

消防局說，11月高雄特搜隊擔任消防署國際人道救援輪值第1順位，特搜隊及人員啟動國際人道救援準備相關工作，共動員60人，包括2名醫師、2名護理師、3名土木技師及4隻搜救犬，整備各式地震搜救裝備器材，包含個人裝備、生命探測器、後勤維生裝備、各式搜救、醫療器材等及車輛待命，隨時配合執行救援任務。

消防局表示，高雄特搜隊有豐富經驗及專業技能，今年0403花蓮搜救展現不凡搜救能力，完成多項使命，5月通過比照聯合國INSARAG標準的NAP重型搜救隊認證。

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消防局長王志平說，特搜隊成員受過嚴格訓練，配備先進科技救援設備，可執行搜索及救援任務並提供醫療支援和後勤維生，隊伍中結合土木專家和醫護專業人員，隨時待命前往跨國災區執行全面搜救援行動，展現台灣作為國際社會一員的責任與使命。

消防局發布新聞稿表示，會持續與中央保持密切聯繫並監控地震情勢變化，保持機動待命及動態調整支援計畫，確保國際人道救援工作支援順利進行。（編輯：李明宗）1131111