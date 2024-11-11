半線設計交流之夜 彰縣盼創新能量在地方散播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣政府16日將在亞太鹿港渡假村國際會議廳舉辦「半線設計交流之夜」，縣府指出，歡迎具文創設計背景及對文創、設計有興趣的朋友報名參加，讓創新能量在地方散播。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，為促進公部門、業者、設計師及民間互動交流，縣府規劃舉辦「半線設計交流之夜」。

縣府指出，活動規劃縣府各局處介紹公部門文創及設計資源，讓參與者了解中央及地方各項政策與創業支持方案，掌握創業核心資源，也為有志於創新創業的青年開啟方向。

縣府說明，現場也會展示多組設計師團隊作品，及縣內各產業經設計轉型的產品，呈現設計與實務的豐富面貌，設計師與業者也將在攤位分享實踐設計理念過程中的甘苦談，讓參加者有機會欣賞來自不同設計領域及業界最新設計成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，活動還邀請台灣設計研究院副院長艾淑婷帶來「設計驅動企業轉型」專題講座，邀請國立雲林科技大學教授黃世輝等人分享實務經驗，深入探討設計趨勢及創新應用，說明設計如何融入地方治理、日常生活及產業中。

縣府表示，希望透過這次交流平台讓設計師、業者與政府資源碰撞出新的火花。彰化縣內擁有許多優秀的產業人才，涵蓋產品設計、視覺傳達、工藝製作等領域，期待藉由這次活動讓創新能量持續在地方散播。（編輯：唐聲揚）1131111