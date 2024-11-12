全國餐旅服務賽將南投登場 切磋整床托盤提升技能

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）全國旅館盃餐旅服務競賽21日登場，吸引逾160名學生及業界人士參賽，項目分為整床、托盤，主辦單位南投縣旅館商業同業公會表示，盼學生能應用所學、業界人士切磋提升技能。

交通部觀光署、南投縣政府指導，南投縣旅館商業同業公會11月21日在日月潭瑞居渡假飯店舉辦全國旅館盃餐旅服務競賽，今天在縣府對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德說，透過比賽除讓學生展現訓練成果讓業界看到並爭取工作機會，也成為業者間切磋提升服務品質好機會，感謝旅館公會理事長李吉田團隊辛苦籌辦賽事。

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李吉田表示，競賽初衷希望學生將學校所學實務應用、培養自信與榮譽感，活動規模逐年擴大，現已成為全國性賽事，盼透過餐旅業者間良性競爭，提升服務專業水準和產業競爭力；另外，旅館業嚴重缺工，比賽當天邀勞動部勞動力發展署設攤，促進學界與業界合作。

李吉田說，分為高中職組、大專組、在職組，有整床、托盤競賽項目，吸引80多組、逾160名學生及業界專業人士參賽，整床競賽採2人1組，須合作迅速完成鋪保潔墊、床單、棉被、枕頭等，托盤競賽以姿態儀容、平穩度、水量適度、物品擺放等為評分標準。（編輯：謝雅竹）1131112