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竹竹苗會考改制 竹縣議員籲保障偏鄉學生

2024/11/12 17:43（11/12 18:36 更新）
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新竹縣議會12日進行第20屆第4次定期會，無黨籍議員何智達質詢表示，竹竹苗考區會考改制，應保障偏鄉生立足點平等。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月12日
新竹縣議會12日進行第20屆第4次定期會，無黨籍議員何智達質詢表示，竹竹苗考區會考改制，應保障偏鄉生立足點平等。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣議員何智達今天質詢，竹竹苗考區會考改制，應保障偏鄉生立足點平等。縣府說，改制後為5級分7積點制且扶助弱勢積分加1分，另朝優先免試入學制度保障竹縣學生入學權益。

新竹縣議會今天進行第20屆第4次定期會，無黨籍議員何智達質詢表示，竹竹苗考區會考改制為5級分7積點1弱勢加分，而在偏鄉學校有多數學生來自單親、隔代教養或新住民家庭，學習資源相對缺乏，盼偏鄉小學聘足師資，以利弱勢生學習。

何智達說，希望縣府了解入學制度調整對弱勢學生的衝擊，針對高中入學方案再召開說明會，讓團體能進行教育專業的對話。

新竹縣教育局透過文字表示，預計於117學年度起實施的教育會考積分採計新制度，是竹苗區3縣市政府取得修訂新制共識，內容為扶助弱勢總積分額外加1分、3級分制變5級分制、同積分時比序項目採7積點比序。

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教育局指出，教育部也在10月18日函示「考慮已入學國中學生的就學權益」，研修115學年度（新竹市政府主政）的作業要點併同預告117學年度比序項目採計方式，以穩定制度發展。

教育局說，另也會朝以優先免試入學制度保障竹縣學生入學權益，包含竹縣立高中開放竹縣各國中至少1個入學名額，也請國教署協調國立高中逐年提高優先免試招生比例，以至少10%為目標等。（編輯：李錫璋）1131112

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