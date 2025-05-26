議員提新豐試辦定點收垃圾 竹縣府：與公所研議

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）無黨籍新竹縣議員何智達今天質詢說，為改善垃圾亂丟與交通問題，新豐鄉可朝試辦定點收垃圾，並設管理員與限時收取。環保局表示，將與公所研議討論，必要時提供協助。

何智達今天在新竹縣議會第20屆第5次定期會總質詢表示，他曾到國外參訪旅遊，也關注垃圾收取問題，發現在國外看不到民眾提垃圾等垃圾車、清潔車的景象。

他說，過去台灣也曾實施定點收垃圾，後來改採「垃圾不落地」，他推測是因民眾公德心較低落、沒人管理等，導致亂丟垃圾且不分類，他建議未來若推動定點收垃圾，要設置管理員監督、限時12小時收取垃圾，在管理員下班期間則以監視器監控。

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何智達表示，以新豐鄉建興路為例，清潔車在尖峰時間收取垃圾，會造成交通堵塞等問題，希望在新豐鄉推動定點收垃圾實驗計畫，「希望有一天等垃圾的風景會消失」。

環保局長蕭宏杰回應，會與新豐鄉公所討論執行方式，若有需要協助，環保局會盡力協助；縣長楊文科說，對於定點收垃圾建議，會研究、考慮。（編輯：李錫璋）1140526