本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風天兔增強為中颱 可能今天深夜提前發布海警
首頁 / 地方

竹北市續推大路平計畫 114年籌1.6億餘元促好行

2024/11/13 10:48（11/13 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為提升市民的行車與步行品質，新竹縣竹北市公所將於114年持續推動竹北大路平計畫。圖為竹北市長鄭朝方視察道路情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月13日
為提升市民的行車與步行品質，新竹縣竹北市公所將於114年持續推動竹北大路平計畫。圖為竹北市長鄭朝方視察道路情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣竹北市公所今天表示，為提升市民的行車與步行品質，將於114年持續推動竹北大路平計畫，總預算達新台幣1.6億餘元並獲代表會支持通過，以提升整體道路平整度。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，竹北市區的建案與交通量隨人口增加以及新竹縣府進行污水接管工程，導致道路管挖頻繁及路面常有修補情形，市公所針對不同區域的車流狀況及路面損壞程度採取點、線、面的方式改善。

他表示，點是針對坑洞的緊急修補，線是把同路段多處坑洞需方塊修補的部分加以串聯，面為系統性、街廓式的大規模刨鋪，以提升整體道路平整度。

鄭朝方指出，不同區域也進行差異化的規劃，例如東區的高鐵區，將視道路移交狀況逐步改善；中區將以污水管挖範圍刨鋪；西區工廠較多，因大型重車行駛，致使部分道路使用年限縮減，將以受損道路為主並延伸刨鋪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，也向內政部國土管理署提案申請永續提升人行安全計畫，包含文采街、文愛街將進行人行環境改善工程，以及復興三路東興國中旁也將進行通學環境的提升及補強，另在六家一路（嘉豐南路至隘口二路）人行設施優化等。

竹北市公所提供新聞資料指出，從112年至113年已向中央爭取超過1.6億元人行道及校園周邊危險路口與道路品質的改善，加上113年的1.5億元本預算的實施，與114年編列的1.6餘億元，近年總計投入近5億元經費執行路平計畫，解決問題。（編輯：戴光育）1131113

#鄭朝方
#竹北
#竹北市公所
#新竹縣府
#內政部國土管理署
#新竹縣竹北市公所
鄭朝方
議員指竹北未提殯葬案 鄭朝方：應從大新竹審視竹北舉辦音樂故事會 學生與音樂家互動演出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：