10月締盟友好交流 北海道美唄巿一行到訪花蓮富里

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮富里鄉與日本北海道美唄巿上月簽訂友好交流協定，美唄巿長櫻井恒今天就率團來到富里參訪；鄉長江東成表示，明年將回訪，透過雙方交流為經濟產業帶來更多實質助益。

10月初，富里鄉公所忙於防颱之際，在台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士媒合下，雙方透過視訊會議簽下友好交流協定的正式公文書，讓富里鄉與北海道在文化、經濟產業、藝術、農業、觀光等多面向交流有更進一步發展。

今天上午美唄巿長櫻井恒率團抵達富里火車站，鄉公所秘書張一民、國民黨縣議員詹金富、代表會主席葉家鴻、農會總幹事張素華及部落頭目等人至現場迎接，部落婦女以歌舞歡迎。

雙方在鄉公所互贈紀念品，櫻井恒特別訂做石藝手工藝品，並印上雙方的代表徽章象徵「情比石堅」的深厚情誼；隨後驅車前往東富禪寺參觀，在富里農會享用風味餐及品茗。

江東成表示，在颱風康芮侵襲後，北海道美唄巿即透過札幌辦事處致電慰問及表達關切之意，充分體現雙方交流協定友好關係。

江東成指出，感謝櫻井恒親自率團前來慰問及參訪，為促進雙方在產經、文化及農業等面向合作而努力；明年上半年將帶領相關人員赴北海道美唄巿取經，透過互相交流為雙方經濟產業帶來更多實質助益。（編輯：陳仁華）1131113