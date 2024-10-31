颱風康芮來襲 花蓮南區多處淹水、泥流、路不通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）颱風康芮來襲，接近颱風中心的玉里鎮、卓溪鄉24小時雨量衝破300毫米，卓溪鄉公所前滾滾泥流從山上而下，畫面嚇人；富里鄉明里便橋被沖毀、玉里鎮樹倒、玉長公路不通。

中央氣象署上午發布豪雨特報，颱風康芮及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣山區等地有局部大豪雨或超大豪雨。

靠近山區的卓溪鄉已有多處淹水、土石泥流阻道災情，而鄉公所前面的花70鄉道，滾滾泥流從山區直瀉而下，颱風警報值班的公所職員從樓上拍下驚人畫面，水位直逼公所大門。

此外，暴漲的秀姑巒溪溪水把富里鄉明里便橋沖毀、卓富大橋下水面已逼近橋面。鄉長江東成表示，富里鄉公所持續與縣政府、警消單位密切聯繫合作，掌握颱風動態，並將防災資訊透過電視及手機簡訊等方式提醒居民，請大家保持警覺並隨時留意最新公告。

江東成說，目前仍處於強降雨區域，山坡地鬆動極為嚴重，提醒居住在危險地帶，已撤離至安全處的鄉親，請聽從各單位指示，避免擅自返回。

玉里鎮也有多處災情，193縣德武、春日、東豐都有倒樹，目前封閉不通，大禹、三民有土石流，源城里水源路黃色泥流河漫延至道路、公園、家戶等，省道台30線玉長隧道西側出口也因大樹被強風折斷，道路無法通行。

鎮公所表示，目前風雨正大，顧及工程人員的安全，待下午若風雨變小，會出動公所相關人員及協請國軍弟兄，趕快將災害減到最低。（編輯：李淑華）1131031