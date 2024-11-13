議員質疑台中違建數量高 市府研議建立查詢系統

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）無黨籍台中市議員吳佩芸今天質疑，台中市從2021年起違建數量維持最高峰，並建議應建立違章建築查報系統供民眾查詢；市府表示，將參考其他縣市相關作法，並研議辦理。

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，吳佩芸質詢指出，台中違建每年興建比拆除多，自台中市長盧秀燕上任後，違建總數達到新高峰逾10萬件，她要求市府應檢討目前作為，加速拆除違建，別讓台中市成為違建之都。

吳佩芸認為，市府執行違建拆除的速度，遠比不上違建新增的速度，今年新建的違章建築拆除率更不到5成，市府應積極檢討，提高違章建築拆除執行率。她要求市府應建立違章建築查報系統供民眾檢視查詢。

吳佩芸舉例，今年7月接獲民眾陳情，南屯區中和里一處貨櫃屋違建已嚴重阻礙交通視線，在她辦理現場勘查會議上，交通局也認定有交通安全危險，經持續監督與多次重申應依法拆除的情況下，都發局直到8月中旬才完成拆除程序。

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台中市都發局表示，依據國土署統計資料，台中市民國111年、112年拆除結案數量分別為7631件、8096件，於六都均排名第2，中市府將秉持依法行政的一貫立場，兼顧民情、產業及公安，以「遏止新增、維護公安」為目標，持續努力務實辦理城市違建管理。

都發局指出，處理違章建築案件皆依「違章建築處理辦法」及相關規定辦理，若涉公安之虞者或屬施工中違建者，經限期改善逾期未改善者優先排程強制拆除。至於開放查詢違章建築資料部分，後續將參考其他縣市相關作法，並研議辦理。（編輯：郭諭儒）1131113