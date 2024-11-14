翁章梁：加強維護嘉縣觀光設施 尤其木製設備

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣長翁章梁今天表示，全面加強嘉義縣政府管轄觀光設施安全管理與維護工作，尤其是木製設施及景觀平台，改善具潛在風險公共設施，防止意外再發生。

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁涼亭3米高棧道昨天斷裂，5名遊客墜落地面，其中4人傷勢穩定，1人傷重不治，確切事故原因釐清中。

多名嘉義縣議員在嘉義縣議會質詢翁章梁，要求縣府提補救措施，讓旅客能安心遊玩嘉義。

翁章梁答詢表示，縣府會徹底檢討，昨天第一時間就要求嘉義縣文化觀光局、衛生局與社會局等組應變小組，協助傷者及死者家屬，釐清出事設備管理單位，後續也要補償。

嘉縣府說，衛生局長趙紋華、社會局長張翠瑤和文化觀光局長徐佩鈴昨天先後前往聖馬爾定醫院和嘉義基督教醫院探視傷者，並致贈傷亡者每人新台幣2萬元和10萬元慰問金。

由於旅遊團來自苗栗縣，家屬得知家人發生意外事故後，連夜南下趕往醫院，由嘉縣府協助安排住宿。

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嘉義縣副縣長劉培東上午陪專程南下探視的苗栗縣副縣長邱俐俐等到醫院和殯儀館，慰問仍留在嘉義的2名傷者，囑咐安心養傷；至於不幸死亡的遊客，劉培東和邱俐俐請死者家屬節哀保重，嘉縣府會全力協助後續喪葬事宜。

嘉縣府表示，坍塌的景觀台棧道經查是莫拉克風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，2011年5月捐贈給阿里山鄉公所，後續由公所管理維護，縣府相關單位已協助公所處理善後。（編輯：李明宗）1131114