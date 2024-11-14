新北檢測12款發熱衣 4款溫升未達標、4款落差大

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北14日電）天氣轉涼，新北市府消保官今天表示，愈貴的發熱衣不見得愈有效，檢測市售12款發熱衣，4款溫升未達標，4款溫升落差相當大，發熱效果存疑。已請業者下架提供正確資訊。

新北市府法制局主任消費者保護官王治宇今天在記者會表示，市售宣稱有發熱功能的各品牌發熱衣，價格差距頗大，機能性紡織品無法目測其標榜效能，於是透過網路購物抽驗12件發熱衣，委託全國公證檢驗公司檢驗。

消保官鍾佳儒表示，這些產品分別是台灣、越南、中國大陸生產，商品中文標示只有1家符合，多為缺少國外製造商名稱、洗標為舊標示、成分未標示中文名稱等，已由經濟發展局要求業者限期改善。

鍾佳儒說，業者常標榜通過FTTS-FA-023（吸濕發熱紡織品驗證規範）、FTTS-FA-010（遠紅外線紡織品驗證規範），檢測結果有4件實測溫升比標榜的低；某品牌石墨烯發熱衣宣稱溫升攝氏16.8度，實測只有8.9度。

另有1款標榜日本機能纖維素材的發熱衣，宣稱溫升攝氏11.75度，實測只有5.3度。有4件標榜吸濕放熱的發熱衣，升溫值未達產業標準。消保官說，已請檢測不符合的製造商先將產品下架。

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全國公證紡織科技實驗室副理王燦燊告訴中央社記者，實驗室是以外部加熱後，實測發熱衣的溫升效果。

另外，這次檢驗12個樣品游離甲醛檢測皆符合標準，經濟部標準檢驗局化工商品科科長黃凱弘表示，標檢局會不定期抽驗紡織品的游離甲醛、偶氮色料、鉛、鎘、有機錫等，檢測防腐劑、殺菌劑、重金屬等，以往曾檢驗出，但近年已大幅改善，幾乎未檢出。（編輯：張銘坤）1131114