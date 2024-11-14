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台中公園2期好宅動土 預計115年完工

2024/11/14 19:01
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市政府打造的台中公園2期好宅今天動土，這次斥資2億900萬多元打造東區第4處好宅，規劃24戶共居房型，還有2戶店鋪及6戶青創空間，預計115年完工。

台中公園2期好宅動土典禮今天舉行，由市府都市發展局長李正偉、民進黨台中市議員陳雅惠、國民黨台中市議員林霈涵等人出席，隨著今天公園2期好宅動土後，市府表示，全市完工及興辦中的社宅達到9091戶，持續朝1萬戶目標邁進。

都發局表示，台中市政府斥資2億900萬多元，打造東區台中公園第2期優質好宅，也是東區第4處好宅，期望透過都市街廓整體性規劃，將台中公園2期好宅與1期好宅周邊都市紋理串聯，提供更多市民朋友優質的居住體驗。

台中市住宅發展工程處說明，台中公園2期好宅以「共好聚落、共享森活」為設計主軸，規劃24戶共居房型，除保有各自居住單元的休憩、洗浴、陽台空間外，將廚房、客廳等空間匯集於各層交誼空間。

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住宅發展工程處表示，公園2期好宅還規劃底層透過南北廣場的留設，串聯起台中公園與周邊1期好宅，未來可做為市集擺攤、活動展演、社團成果發表或都市休憩使用，提供完善的服務機能，同時規劃2戶店鋪及6戶青創空間，全案預計於115年完工。

住宅處指出，台中公園周邊已入住的1期好宅，主要入口原規劃於自由二街，將服務動線及車道留設於台中公園側，後續市府積極向國防部爭取，將該街廓近雙十路側這塊基地做為社會住宅使用，使台中好宅與台中公園實質縫合，把最好完整的街廓跟都市綠洲保留給好宅住民，與周邊環境紋理串聯。（編輯：謝雅竹）1131114

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