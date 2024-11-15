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高市補助逾3000萬元 促中小企業創新轉型

2024/11/15 09:43（11/15 10:26 更新）
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高雄市經發局14日舉辦「112年度高雄市SBIR計畫-雄好本領成果發表會」，10家計畫亮點廠商展示成果，高市府副祕書長陳盈秀（前中）出席頒獎。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月15日
高雄市經發局14日舉辦「112年度高雄市SBIR計畫-雄好本領成果發表會」，10家計畫亮點廠商展示成果，高市府副祕書長陳盈秀（前中）出席頒獎。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高市府指出，為協助中小企業升級轉型，推動「高雄市地方產業創新研發推動計畫」，今年補助逾新台幣3000萬元，輔導高雄在地廠商爭取中央資源與創新轉型，提升在地產業競爭力。

高雄市經發局昨天舉辦「112年度高雄市SBIR（小型企業創新研發計畫）計畫－雄好本領成果發表會」，10家計畫亮點廠商展示成果能量，進行創新研發、智慧應用技術分享，現場聚集來自產業園區、公協會代表、新創基地代表與在地廠商。

經發局今天發布新聞稿表示，今年度高雄地方型SBIR共補助46家廠商，總補助金額達3220萬元，高雄市政府副秘書長陳盈秀昨出席頒獎，表揚優秀廠商。今年度10家優秀廠商為新聯興、點子行動、其昜先進、翊創國際、鴻信實業、鬼島工作室、啟盛交通、立安新創。

陳盈秀表示，中央支持地方SBIR邁入第17年，今年補助超過3000萬元，恭喜獲選的10家優秀亮點廠商，也透過現場觀摩特色亮點攤位，為高雄帶來新技術、新服務的投資商機。

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她指出，高市府近年專注於落實高雄南北均衡發展，北高雄配合中央推動「半導體S廊帶」，南高雄推動「亞洲新灣區創新園區」，成功吸引台積電的先進製程與輝達（NVIDIA）的先進算力中心等國際大廠到高雄。

經發局表示，高市府全力投入創新研發輔導，協助超過1000家在地中小企業創新研發，挹注補助金額近8億元，帶動投資額超過32億元，透過補助降低企業投入新產品與事業的風險，幫助企業找到成功的道路。（編輯：戴光育）1131115

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