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新北板橋空氣散異味 環保局：下元節祭拜燒金紙

2024/11/15 17:06
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市板橋區天空霧霾，且民眾聞到類似燃燒的怪味道；環保局今天表示，除因擴散不良使南部空氣污染物飄向北方外，適逢「下元節」民眾祭拜燃燒金紙，也會發生臭味。

新北市板橋等不少行政區，今天民眾感受天空霧濛濛，能見度低，在網路社群媒體紛紛討論。直至今天下午近5時，從高樓眺望俯瞰市區，仍是一片白茫茫。不少人感受眼睛癢，也打噴嚏。

有許多民眾反映，除能見度不佳，空氣中也瀰漫異味，有如燃燒塑膠後的味道。不少網友還列出昨晚在板橋區、樹林區周邊的小火警，懷疑是臭味的元兇。

環保局回應中央社記者詢問表示，能見度不佳是因受天兔颱風背風渦旋影響，擴散條件不佳造成污染物蓄積，且風速很弱不利擴散。

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至於異味，環保局說，適逢農曆10月15日「下元節」習俗，昨晚11時開始至今日上午11時，有民眾設香案祭拜，燃燒金紙都有可能是臭味原因。另外，也要視發現臭味的地點附近是否有工廠、民生污染源及樹木開花等異味。

環保局說，民眾如果有聞到可疑臭味，仍可透過1999市政服務專線提供詳細線索，環保局會即刻派員前往查察。新北市空氣品質濃度為橘色，提醒注意防範，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。（編輯：張銘坤）1131115

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