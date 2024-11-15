環境風場影響空品 中火配合降載減發6600萬度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）環境風場偏東風影響影響台中市近2日空氣品質，台中市政府協調中火降載，而經台灣電力股份有限公司評估後，中火7部機組降載減排，14日起已減發超過6600萬度。

台電今天說，14日安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等降載減排，總計減發約1.2億度，15日持續降載，其中台中電廠10部機組，空污季維持3部機組停機沒運轉，其他7部機組適度降載減排，14日起已減發超過6600萬度，將再視系統餘裕滾動檢討燃煤機組降載空間。

天兔颱風外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，影響空品，且各地沉降氣流影響，高溫帶動空調用電需求增加。台電說，罕見11月颱風襲台，風向及外圍雲系影響風、光發電量，目前燃氣機組已調度全力運轉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市長盧秀燕出席福科國民中學三期校舍落成慶祝典禮，接受媒體聯訪表示，6年前台中1年約60幾天空氣污染不良日，經中市府與市民努力，現在已下降到10到20天，還要繼續努力。

此外，盧秀燕說，中火要再增加6部燃氣機組，對中部人太不公平，要拜託中央，能源要分散，維護國家安全。如果國家電力全集中中部，國家電網就脆弱，請中央三思。新增燃氣機組計畫雖已通過，但不放棄，繼續努力爭取，希望能有談判空間。（編輯：李明宗）1131115