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中市福科國中學生爆滿 中央補助增建三期校舍啟用

2024/11/15 17:16（11/15 18:06 更新）
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台中市福科國中15日舉辦16週年校慶及3期校舍落成慶祝典禮，包含台中市長盧秀燕（立者右7）、教育部政務次長張廖萬堅（立者左7）及各界人士到場同慶。中央社記者趙麗妍攝 113年11月15日
台中市福科國中15日舉辦16週年校慶及3期校舍落成慶祝典禮，包含台中市長盧秀燕（立者右7）、教育部政務次長張廖萬堅（立者左7）及各界人士到場同慶。中央社記者趙麗妍攝 113年11月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市人口數增加，西屯區福科國中因為鄰近中部科學園區，招生大爆滿，中市府在教育部補助經費下增建三期校舍，今天舉辦啟用典禮，新年度將增加3班。

少子化現象影響，許多學校面臨招生困境，但台中市西屯區福科國中在113學年度新生班增編3班，今天舉辦16週年校慶及新校舍落成啟用典禮，台中市長盧秀燕、教育部政務次長張廖萬堅、台中市議員陳淑華、張廖乃綸、林祈烽、教育局長蔣偉民到場。

張廖萬堅致詞時也提到，他擔任台中市議員時爭取新建福科國中，另因科學園區的設立造成附近人口增加，他時任立委時也向中央建議，新興人口的新建校舍中央應該要補助。

張廖萬堅細數，自110至112年，中央補助台中市新台幣94.33億元，包含新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫、耐震補強（含拆建）、班班有冷氣等多項整建計畫。他強調，孩子就是未來，在好的環境成長一定會有好的未來。

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盧秀燕表示，福科國中因位在中部科學園區旁，為台中市新興都會地區，人口發展蓬勃，既有校舍空間不足，因應學區學生入學需求。市府在111年爭取教育部補助經費，中央地方合計經費共7200萬元增建12間新穎舒適的校舍。

盧秀燕表示，台灣人口雖不斷減少，台中市的人口卻有增無減，也因學生人數增加，教育局再核准增編新生3班，盡量滿足附近孩子們上學的需求。（編輯：謝雅竹）1131115

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