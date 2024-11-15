新北耶誕活動開城點亮夜空 馴鹿列車巡迴遊街

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北歡樂耶誕城今晚舉辦「魔幻耶誕開城之夜」，城堡秀首度亮相，全新的魔法角色以不同魔幻技能，助人化解阻礙過耶誕；市民廣場與站前廣場則不定時有馴鹿列車巡迴遊街。

耶誕城活動開場，今晚由市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺等人騎著耶誕老人造型的馴鹿列車出場揭幕。市民廣場圍滿等待的人群期待亮點。

侯友宜晚間6時與議長蔣根煌、帶領市府團隊點燈，市民廣場架設8層樓高的LED（發光二極體）城堡，首度亮相完整版主秀，內容為全新角色「祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探索者」為主角，敘述各自身懷不同的魔幻技能，並運用魔法助人化解重重阻礙過耶誕節。

觀旅局說，主燈秀每天定時展演，企圖以沉浸式視覺饗宴，帶給民眾全新魔幻感受。耶誕踩踏夜光巡迴車在活動期間，將由耶誕老人乘著馴鹿列車，在市民廣場「魔幻之城」燈區及板橋車站站前廣場「魔幻莊園」燈區周邊，不定期遊街。

觀旅局表示，耶誕城今年分為市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場4大燈區，主題耶誕樹幻化為魔幻天使點亮夜空，四周燈飾與耶誕樹光芒相互輝映。

有網友說，「板橋人的惡夢要來了」，憂心交通衝擊。另有網友分享，今年最讓人驚艷的空橋燈區，充滿日本漫畫家伊藤潤二的經典名作「漩渦」風格。

觀旅局呼籲，歡迎民眾一起變裝感受璀璨繽紛的魔幻之城，活動期間人潮多，建議民眾多利用大眾交通運輸工具。（編輯：張銘坤）1131115