尤佑．倍苓推泛泰雅織布技藝 獲社教終身奉獻獎

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）原住民織布技藝家尤佑．倍苓拜訪部落耆老學織布，70歲後，開始傳授並振興泛泰雅織布技藝，勇敢打破「傳女不傳男」的限制，今天獲頒新北市社會教育貢獻獎終身奉獻獎。

市府教育局今天在淡水區金色水岸辦「學習型城市成果博覽會-多元族群終身學習」，頒發學習型社區及家庭、終身學習楷模、社教貢獻獎、藝術教育貢獻獎等，鼓勵民眾投入終身學習。

新北市社會教育貢獻獎終身奉獻獎的Yuyoh-Peilin尤佑．倍苓現年78歲，從局長陳明文與教育部學習型城市計畫總主持人吳明烈手中接下獎座。

出生於花蓮縣萬榮鄉紅葉部落的尤佑．倍苓是太魯閣族人，遠嫁到新北烏來泰雅部落並定居，有自己的織布工作室。她同時也是今年教育部社教終身奉獻獎得獎人。

尤佑．倍苓小時候愛偷看祖母坐在織布機前穿梭，童年記憶埋下她學習的種子。50歲時，她拜訪花蓮太魯閣原鄉，向長輩織女請教，並與烏來部落耆老學習泰雅織布。

她說，織布是生命中不可或缺的技藝，70歲後，熱衷振興傳統平織、夾織、菱形織紋，並發揮實驗精神，展現創新技術與斜紋織。她受邀在新店崇光社區大學教學，更勇敢打破「傳女不傳男」的性別限制及族群藩籬，讓大家有機會學習泛泰雅織布技藝。

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另外，獲社教貢獻個人獎的光華國小補校主任陳香吟，2021年起推動社會教育與新住民教育，以地方創生提升產業教育與經濟效益。她也教導外籍配偶如何適應台灣的生活，融合家長親職教育、學生公民意識素養、旅讀戶外教育，每年帶領學生關懷弱勢家庭。

光華國小校長洪中明告訴中央社記者，陳香吟長期協助小農行銷，並辦理新住民文化家鄉菜活動，在分享的樂趣中，將補校教育辦得多元活潑有趣。（編輯：張銘坤）1131116

原住民織布技藝家尤佑．倍苓（圖）致力保存和推廣原民織布文化，榮獲113年度教育部社會教育貢獻獎終身奉獻獎肯定，新北市16日也公開表揚其貢獻。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月16日

新北市新莊區光華國小補校主任陳香吟（右2）榮獲113 年新北社會教育貢獻獎個人獎肯定，16日在學習型城市成果博覽會中接受教育局長張明文（前左）、教育部學習型城市計畫總主持人吳明烈（右）共同頒獎表揚。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月16日

78歲原住民織布技藝家尤佑．倍苓（中）榮獲社會教育貢獻獎終身奉獻獎肯定，她有自己的織布工作室，致力傳承原民織布文化，新北市政府16日也公開表揚其貢獻。圖為尤佑．倍苓與學員合影。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月16日