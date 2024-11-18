高雄輕軌運量成長 單年度1000萬人次提前達標

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄輕軌系統今年元旦全線通車，也促使運量成長，高雄市捷運局今天表示，原本預計年底達成總運量達1000萬人次目標，經統計今年1至10月累計運量已達1031萬人次，提前達標。

捷運局表示，高雄輕軌提前達成締造1000萬以上人次紀錄，分析主要為「全路網成形的運輸路網」、「民眾使用大眾運具習慣更普及」、「銜接捷運、台鐵等其他運具發揮轉乘功能」、「TPASS政策加持」與「城市品牌行銷活動成功」等原因。

捷運局今天公布統計調查數據指出，輕軌沿線行經學區或商業區，常於通學、通勤時間湧現搭乘人潮，其中C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34鄰近高中職等8車站中，C28、C29、C1站為前3名，顯見學生已逐漸搭乘輕軌通學。

高雄輕軌全線成圓後共38座車站，沿線行經市區學區、商業區及觀光景點區，已成為兼具通勤、通學及觀光的多元型運具，也吸引許多外縣市民眾旅遊搭乘，欣賞沿途亞洲新灣區、駁二特區、龍貓隧道、綠巨人隧道、哈瑪星街區等景點。

此外，輕軌與捷運紅線凱旋站、捷運紅線凹子底站、捷運橘線哈瑪星站捷運橘線五塊厝站、台鐵鼓山站、台鐵美術館站、台鐵科工館站等站相互轉乘，發揮鐵路運輸路網服務範圍擴大效應，且TPASS政策持續展現效益。

捷運局表示，今年舉辦的高雄市大型城市假日行銷活動，如黃色小鴨、海洋派對、大港開唱與萬聖節等活動，成功吸引民眾參與，也衝高了高雄輕軌的載客量。今年輕軌最大單日運量是2月10日黃色小鴨活動，達到單日9萬6128人次。

另外，高雄熱門點哈瑪星與駁二大義站，也進入年度運量熱門站前5名。捷運局統計分析輕軌38個車站中，前3大運量站為愛河之心、夢時代與前鎮之心站。

其中由C24愛河之心站以「日平均搭乘運量3067人」暫居首位，有望奪下全年度運量王車站，但C5夢時代站、C3前鎮之星站也有機會奪冠，最終排行將於年底揭曉。（編輯：郭諭儒）1131118