台南400馬拉松挑戰賽11/24開跑 沿線交管9小時

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南400馬拉松挑戰賽11月24日將在新營體育場開跑，市府今天公布賽事沿線交通管制，交管時間預估從當天凌晨4時至下午1時。

南市府體育局今天指出，台南400馬拉松挑戰賽24日賽事沿線交管，雙向封閉管制路段共7條，包含新營三興街（長榮路-建國路）、新營建國路（南77-新運五路）、新營糖鐵自行車道（南85-長榮路南172）、新營南72（台19甲-角帶里公車站）、鹽水文武街（武廟路-治水路）、下營南63（裕農街-南58）和下營南70-1（南174-南69），其餘路段採單側管制車輛通行。

此外，原行駛相關路段的棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕5、棕6、黃6、台灣好行61等路線將管制停靠站牌，部分班次可能因應當天實際管制狀況而出現延遲或於特定站牌暫停上、下客。

體育局表示，賽事當天的新營中正路（長榮路以北）、新運一路、新運二路、新運六路、新營轉運站停車場、家樂福新營店B2停車場和帝寶工業附設停車場等將開放停車，且安排自駕停車接駁往來新營體育場和新營轉運站。

體育局預估這場賽事參與人數逾1萬人，參賽者應提早抵達避免人流集中；賽事當天行經相關路段也應減速慢行，遵循指示牌及警察、義交、志工指揮疏導，隨時收聽相關即時路況報導，確保行車安全及跑者權益。（編輯：謝雅竹）1131119