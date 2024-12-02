男童參加馬拉松遭撞死 父母出面要求主辦單位負責

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）1名9歲男童與家人參加二林伯立歐公益馬拉松，遭休旅車從後方撞擊後送醫不治；男童父母今天開記者會，要求肇事車主及主辦單位負起責任，承認疏失，呼籲不要再發生類似意外。

伯立歐小兒麻痺協會、愛加倍庇護工場主辦的伯立歐公益馬拉松11月24日在彰化二林鎮登場，男童遭休旅車從後方撞上，當場呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往二林基督教醫院搶救，院方表示，男童經搶救1小時未恢復自發呼吸、心跳，宣告不治。

意外發生後，男童遺體暫時安置在彰化市立殯儀館。男童父母上午開記者會，要求肇事車主及主辦單位負起責任，也呼籲未來再舉辦馬拉松活動時，不要再發生煩似活動。

男童母親指出，無法理解為何馬拉松活動現場有車輛闖入，「為什麼會有車」，車輛現場闖入才會導致兒子喪命，她也不理解為何兒子只是跟著父親去參加馬拉松卻回不了家，也沒有人道歉。

男童父親則說，意外發生後，主辦單位僅強調有辦保險，也有派人進行交管，卻避談該負的責任，他質疑主辦單位根本沒有做好交管。

男童父親指出，馬拉松是公益活動，連他自己在內，公司有好幾人都報名參加，立意雖良善，但在發生意外後，還是應該負起責任，承認疏失與錯誤，未來其他單位在舉辦馬拉活動時記取教訓，讓兒子的案例成為最後一例。

主辦單位面對媒體詢問指出，對於車禍意外深感遺憾，已多次前往靈堂致意，也會再派人跟男童父母表達歉意，至於責任歸屬部分，已由台灣彰化地方檢察署檢察官調查中，交由司法釐清。（編輯：李淑華）1131202