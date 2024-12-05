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男童參加馬拉松遭撞死 肇事駕駛到靈堂送道歉信

2024/12/5 14:49（12/5 15:06 更新）
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9歲男童參加馬拉松被闖入的車輛撞死，家屬5日為男童舉行紀念音樂會，肇事駕駛送道歉信表達對男童及其家人的歉意，希望能原諒他的過失。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月5日
9歲男童參加馬拉松被闖入的車輛撞死，家屬5日為男童舉行紀念音樂會，肇事駕駛送道歉信表達對男童及其家人的歉意，希望能原諒他的過失。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月5日
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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）1名9歲男童參加馬拉松，被闖入的車輛撞死，今天舉行紀念音樂會。肇事駕駛雖未現身，卻先到靈堂送道歉信表達對男童及其家人的歉意，也希望能原諒他的過失。

男童日前參加由伯立歐小兒麻痺協會、愛加倍庇護工場等單位舉辦的公益馬拉松活動，50歲楊姓男子卻駕駛休旅車從管制區旁產業道路駛入儒林路二段，由南往北行駛撞上同向9歲男童，男童送醫搶救不治。

男童家屬上午在彰化市立殯儀館舉辦紀念音樂會，男童生前就讀的國小班級老師同學、伯立歐小兒麻痺協會創辦人陳忠盛等人都出席音樂會。

肇事駕駛雖未出席音樂會，卻先到靈堂送道歉信表達歉意。楊男在信中指出，因疏忽過失撞到男童，對男童及其父母家人深感歉意，也希望男童和他的家人能原諒他的過失，男童在天之靈能庇佑父母。

伯立歐小兒麻痺協會創辦人陳忠盛接受媒體聯訪時則說，都有依照規範進行交管，期盼檢調能盡快調查清楚，還逝者一個公道。（編輯：李淑華）1131205

#馬拉松
#彰化市立殯儀館
#陳忠盛
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