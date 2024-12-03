贏家愛自虐 周庭印曹純玉分享長跑訓練甘苦

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（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣男、女長跑好手周庭印、曹純玉今天出席贊助商活動，活動強調「贏家愛自虐」精神，兩人暢談平常訓練和飲食秘訣，也特地向韓國節目「黑白大廚」的廚師金泰成學習如何煮義大利麵。

周庭印在接受媒體訪問時表示，其實馬拉松選手都有一些自虐體質，像是寒流來時，自己也想多睡一點，「但最後還是克服心中弱點，爬出被窩繼續把課表練習完。」

至於吃的部分，周庭印笑說：「長跑選手因為消耗量大、代謝快，所以我們都必須要吃很多澱粉類食物，就連飲料也都是喝7分糖或全糖，每次都還會被老婆罵。」

身為台灣女子馬拉松全國紀錄保持人的曹純玉，近來因為調整跑姿關係，陷入小低潮。她說：「我因為髖關節的問題，所以從去年開始調整跑姿，一直到現在都還不太能適應，每次練跑都感覺身體不像是自己的，但我想這也是贏家愛自虐的原因吧。」

在韓國實境秀以「橄欖油香蒜義大利麵」闖出名號的廚師金泰成，昨晚也親自指導周庭印、曹純玉如何煮出好吃的義大利麵，並在今天記者會現場大秀手藝。

周庭印表示，真的非常緊張，畢竟平常在家裡煮東西時，忘記什麼臨時加進去就好，且煮義大利麵步驟很繁瑣，很怕煮得不好吃。

曹純玉笑說，她在家裡完全不會下廚，要吃東西就是放進電鍋蒸熟就好，「這次是我第一次拿鍋子、鍋鏟煮義大利麵。」

金泰成抵台後也特地跟著NIKE的跑團訓練課表，和2名好手一起跑步將近半小時。他提到，「之前在紐約的時候天天都會跑步，但回到韓國後就以工作為由偷懶，現在應該要重新跑起來了。」（編輯：張雅淨）1131203