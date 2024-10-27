長榮航空觀光馬拉松2.4萬人開跑 曹純玉半馬6連霸

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（中央社記者黎建忠台北27日電）2024長榮航空城市觀光馬拉松今天在總統府前開跑，來自國內外超過2.4萬名跑者齊聚一堂，最終台灣長跑女將曹純玉以1小時21分05秒的成績完成女子半馬6連霸。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，今年吸引近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。

全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線；女子組由澳洲跑者繆爾（Eva Mure）以2小時57分38秒奪得冠軍。

現任奧地利薩爾茲堡田徑協會副會長古根伯格（Franz Gugenberger）至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等34場城市馬拉松，這次首度參加長榮航空城市觀光馬拉松，為他的馬拉松生涯畫上完美的句點。

至於半程馬拉松，男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍；女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松6連霸。

賽後曹純玉接受大會訪問時表示，剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有非常滿意，不過還是很開心能夠完成6連霸。（編輯：唐聲揚）1131027

2024長榮航空城市觀光馬拉松27日在總統府前開跑，來自國內外超過2.4萬名跑者齊聚一堂，全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線奪得冠軍。中央社 113年10月27日

2024長榮航空城市觀光馬拉松27日在總統府前開跑，來自國內外超過2.4萬名跑者齊聚一堂，全程馬拉松女子組由澳洲跑者繆爾（Eva Mure）以2小時57分38秒奪得冠軍。中央社 113年10月27日

2024長榮航空城市觀光馬拉松27日在台北登場，上午5時10分起，天還沒亮時，全馬、半馬與10K組依序起跑，有民眾戴著蘋果頭套參與活動。中央社 113年10月27日