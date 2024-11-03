菊島澎湖跨海馬拉松精彩登場 逾4000選手較勁

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（中央社澎湖縣3日電）全台唯一「跨海＋跳島」的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」活動，來自國內外近4000名選手今天作為乘風破RUN高手，除欣賞美麗海景，更可品嚐包含龍蝦在內的90道美食。

2024菊島澎湖跨海馬拉松賽今天清晨6時30分展開，澎管處長洪志光、西嶼鄉長李添進等人共同鳴笛，從西嶼遊客中心與馬公觀音亭，依序展開42公里全程馬拉松和42公里接市力賽、21公里半程馬拉松及11公里與5公里等慢跑。

洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽今年邁入第7屆，參加選手一年比一年多，有來自美、日、韓、法等16國近100名選手參賽、最特別的是邀請連續7年都跨島參加的吳清水等7名選手共同見證這場馬拉松賽事。

澎管處表示，2024菊島澎湖跨海馬拉松活動，今年以「乘風破RUN」在澎湖西嶼遊客中心與馬公觀音亭園區2地開跑，還是以「痛風海鮮餐」作為美食主打，賽道沿途設有9處美食饗宴補給與終點站園遊會30個攤位站，提供超過90道特色美食，讓參賽選手在海邊迎風向前的同時，也能品嚐澎湖在地美食。（編輯：方沛清）1131103