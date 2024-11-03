本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
玻利維亞軍事哨所遭占領 當局：200名士兵被劫持
首頁 / 地方
馬拉松賽事
新聞專題
馬拉松賽事
首頁 / 地方

菊島澎湖跨海馬拉松精彩登場 逾4000選手較勁

2024/11/3 09:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣3日電）全台唯一「跨海＋跳島」的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」活動，來自國內外近4000名選手今天作為乘風破RUN高手，除欣賞美麗海景，更可品嚐包含龍蝦在內的90道美食。

2024菊島澎湖跨海馬拉松賽今天清晨6時30分展開，澎管處長洪志光、西嶼鄉長李添進等人共同鳴笛，從西嶼遊客中心與馬公觀音亭，依序展開42公里全程馬拉松和42公里接市力賽、21公里半程馬拉松及11公里與5公里等慢跑。

洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽今年邁入第7屆，參加選手一年比一年多，有來自美、日、韓、法等16國近100名選手參賽、最特別的是邀請連續7年都跨島參加的吳清水等7名選手共同見證這場馬拉松賽事。

澎管處表示，2024菊島澎湖跨海馬拉松活動，今年以「乘風破RUN」在澎湖西嶼遊客中心與馬公觀音亭園區2地開跑，還是以「痛風海鮮餐」作為美食主打，賽道沿途設有9處美食饗宴補給與終點站園遊會30個攤位站，提供超過90道特色美食，讓參賽選手在海邊迎風向前的同時，也能品嚐澎湖在地美食。（編輯：方沛清）1131103

洪志光
澎湖好食節登場 有機會抽中10公斤海鮮香港二星主廚洪志光訪台客座 賦予粵菜新活力
馬拉松賽事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：