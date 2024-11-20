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2024繽紛耶誕玩台北11/22啟動 邀民眾參與尋光

2024/11/20 11:06
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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市商業處表示，「2024繽紛耶誕玩台北」從22日起跑，今年主題為全民尋光，並與15家百貨公司合作打造80餘處美麗燈飾，且有多場市集及快閃等活動，歡迎民眾共同參與。

台北市政府商業處今天透過新聞資料指出，為迎接耶誕節及推廣北市特色產業發展，提前從11月22日起舉辦「2024繽紛耶誕玩台北」相關活動，時間至明年1月1日止，此次活動以「全民尋光」為主題，且整合15家百貨資源，共同打造逾80處耶誕燈飾氛圍及空橋裝飾等內容。

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商業處指出，今年繽紛耶誕活動以「全民尋光」為主題，並設置炫美燈飾在3區域，如信義百貨主題為「馴覓之光」、東區商圈為「馴夢之光」、其他百貨為「馴星之光」，藉由各種繽紛燈飾點亮台北，活動期間也設置各式打卡勝地、多場展演及節慶市集。

商業處表示，推薦今年活動耶誕燈飾最佳打卡點位，包含統一時代百貨台北店的倫敦花園、新光三越台北信義店耶誕精靈之森、BELLAVITA的北境之森，歡迎民眾屆時前往拍照打卡，相關活動內容可上網搜尋「我是商Ya人」。（編輯：龍柏安）1131120

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