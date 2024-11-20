高雄大林蒲遷村 陳其邁：最快1年內完成作業

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄大林蒲遷村案進度引關注，市長陳其邁今天表示，逐漸有共識，條件也一次比一次更好，市府會促中央加速辦理，「快一點的話，1年內完成相關作業，馬上啟動拆遷補償程序」。

高雄市議會今天市政總質詢，民進黨市議員鄭光峰關心大林蒲遷村議題，他詢問陳其邁，大林蒲居民何時可領到補償金、領到土地後如何興建房屋、建物補償費是否符合市場行情等，此外，颱風山陀兒造成房屋損害，是否能給予補償。

陳其邁答詢表示，涉及大林蒲遷村案的「新材料循環園區」目前在進行二階環評，還有說明會、後續審議及內政部都市計畫變更等，市府會向中央反映，希望能加速程序進行，看是否採取平行作業，不必等另一個程序結束後再進行。

陳其邁並表示，對於土地建物補償，會在正式啟動遷村時，再進行整體查估，依實質查估金額辦理，如果物價上漲，也會同步調整。

陳其邁說，市府會盡力爭取更好的遷村條件，照顧大林蒲鄉親；至於風災後的重建，也會依相關規定辦理。

陳其邁並表示，大林蒲遷村案以填寫意願調查來看，約有95％同意遷村，遷村逐漸有共識，遷村條件也一次比一次更好。市府會督促中央加速辦理，「快一點的話1年內完成相關作業，馬上啟動拆遷補償程序」。（編輯：郭諭儒）1131120