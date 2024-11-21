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走訪圖書館探索高雄 高市圖推出「地圖集章冊」

2024/11/21 15:00（11/21 15:56 更新）
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高雄市立圖書館21日表示，適逢「設市百年」里程碑，2024高雄城市書展加入地圖集章冊特別企畫，邀請市民與各國訪客透過集章走訪大高雄，一起探索這座山海圍繞的港都城市各式風貌。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月21日
高雄市立圖書館21日表示，適逢「設市百年」里程碑，2024高雄城市書展加入地圖集章冊特別企畫，邀請市民與各國訪客透過集章走訪大高雄，一起探索這座山海圍繞的港都城市各式風貌。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高市府為慶賀設市百年，高雄市立圖書館因應推出「地圖集章冊」企劃，於市圖總館、各分館擺放61個特色印章，只要集滿3個印章，於高雄城市書展期間，可換取100元書展購書券。

高市圖今天透過新聞稿表示，今年適逢「設市百年」里程碑，在高市圖青年董事創意提案下，今年書展2024高雄城市書展加入地圖集章冊特別企劃之一。邀請市民與各國訪客，透過集章走訪大高雄，一起探索這座山海圍繞的港都城市各式風貌。

高雄市文化局長王文翠表示，高市圖作為全國第一個地方行政法人圖書館，透過青年董事的設置提升青少年對公共事務參與的熱忱，並建置公共圖書館與青少年溝通交流的平台模範。「集章冊」讓民眾走訪大高雄各區知識站與文化客廳，也作為探訪高雄的路徑之一。

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高市圖館長李金鴦指出，集章冊活動也呼應今年書展主題「字在讀取中」，透過圖像集章讀取61座圖書館的特色建築設計、懷舊鄉土技藝或在地歷史文化，多條探訪路線邀請讀者品味港都，用全新角度探索高雄。

第2、3屆青年董事翁建中提出，經過參與「總分館地圖集」的設計，希望能協助圖書館與在地社區連結、活化場館及書籍用途、建立分館特色與圖像化視覺等目標。（編輯：李淑華）1131121

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