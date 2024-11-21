動保團體抗議百貨餐廳金魚展 北市：展期間會稽查

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市信義區百貨公司餐廳將推出東京金魚展，動保團體今天前往抗議並指把活體金魚當展覽道具，將造成高度死亡風險應停辦。動保處指出，將於展期間稽查確認動物飼養情形。

由海豚微笑應援會發起「拒絕金魚藝術展，金魚不該成為犧牲品」連署活動，許多公民團體皆有參與。公民團體透過聯合聲明指出，有業者打算從日本引進「金魚藝術展」，規劃12月將於信義區百貨餐廳內展出。

聲明提到，此展覽曾在日本、中國展出，以金魚為主角，透過藝術、娛樂結合水族館形式，把數量眾多金魚放在不規則透明魚缸，以多彩燈光和播放長時間音樂，創造所謂視覺饗宴的打卡熱點。

公民團體指出，此展覽曾因金魚健康問題引發爭議，包含魚鰾病、白點病等，甚至有金魚死亡導致魚缸內飄異味。今年10月在東京展出期間，曾發生金魚因環境單調、光線刺激而呈現呆滯狀態。

公民團體發布聲明表示，主辦單位面對各界質疑後提及，會依顧問團隊建議改善金魚的照護標準，但也質疑這樣展覽在台灣真有存在必要嗎。「金魚藝術展」是以商業與娛樂導向，缺乏教育用途，本質不符合動物友善精神，且無法傳遞教育價值，及無法滿足金魚的自然行為需求。

另外，此展覽引發金魚健康問題與爭議，拒絕動物商品化，若僅為打卡、引發話題，恐失去對生命的尊重，且有違主辦方的企業社會形象，若此次展覽導致金魚傷亡，動保主管機關應依動保法開罰。

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台北市動物保護處回應，10月就得知此展覽，經聯繫策展單位瞭解內容，依目前所得資訊，展覽符合免經許可動物展演類型條件方式或場所第5條規定，所以無需申請展演許可。

動保處表示，針對展覽時對金魚飼養空間光線、音量及密度，已召開專家學者會議且把飼養及展出金魚的建議提供給策展廠商，且會在展期間進行稽查確認動物飼養狀況，若動物因飼養不當或遭受傷害等，會視動物所受傷害程度，依違反動物保護法開罰送辦。（編輯：張銘坤）1131121