台南官田菩提橋通車 有助產業觀光、改善淹水

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（中央社記者張榮祥台南22日電）投入逾新台幣2億元改建的台南市官田區南120線「菩提橋」今天通車，市長黃偉哲表示，有助於產業觀光，也一併解決地區長期淹水困境。

黃偉哲今天視察官田區南120線「菩提橋」通車，他指出，「菩提橋」舊橋梁高度過低，周圍地勢低窪，整座橋梁坐落於河道洪氾區內，常因颱風豪雨淹水阻斷通行，橋梁抬高加寬後，不必再擔心大雨無法通行。

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台南市工務局表示，「菩提橋」串連官田區、大內區，前身是官田溪無名過水橋，也是官田區官田里及社子里間、通往官田工業區的重要橋梁捷徑，卻因高度不足和地勢低窪，每逢大雨必淹，經中央補助和地方自籌款共投入2億2158萬元改建，今年10月下旬完工。

「菩提橋」改建工程總長度836公尺，其中橋梁135公尺，橋寬約12公尺，配置3跨預力I型橋，梁底抬高2.03公尺，加大通洪斷面，也改善官田溪排水功能，對外往西接台1線，往東沿市道171線接南119線通往大內區。（編輯：郭諭儒）1131122