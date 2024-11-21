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台南棒球歷史展11/30登場 見證府城棒球百年風華

2024/11/21 12:55
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（中央社記者張榮祥台南21日電）世界12強棒球賽複賽今天在日本東京巨蛋開打，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，則預定11月30日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，展期1個月，見證台南棒球百年風華。

台南市長黃偉哲今天宣布，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展11月30日至12月29日登場，地點在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，免費入場。

黃偉哲表示，多名棒球選手來自台南，郭泰源、王建民、郭泓志等人締造輝煌歷史，應該被記住，也值得年輕朋友關注；最近聚焦世界12強棒球賽，台灣隊進入4強賽，希望一舉奪冠。

黃偉哲說，棒球歷史將為台南棒球運動奠基，市府舉辦棒球歷史展，也將在亞太國際棒球訓練中心成立棒球名人堂，讓棒球運動持續在台灣、台南發光發熱。

南市府體育局指出，台南棒球歷史展分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」5大展區，透過看板、動畫、燈箱與櫥窗等複合類型展示裝置，介紹台南棒球名人及中華職棒統一獅隊發展歷程。

體育局表示，台南棒球歷史展回顧台南棒球發展，涵蓋日治萌芽期、戰後蓬勃發展及1970年代後光榮戰績等重大時刻，讓人深刻感受台南棒球運動百年風華。

此外，展覽還規劃「假日講座」活動，請來知名球星郭泓志、胡金龍、林安可及陳傑憲等人，分享投身球界心路歷程。（編輯：陳仁華）1131121

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