二殯火化量年約2萬餘具 北市擬增設備供治喪需求

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（中央社記者劉建邦台北23日）台北市殯葬處統計二殯火化量每年約2萬餘具是全國之冠，近3成來自新北。議員說，應注意火化爐空污設備。殯葬處今天表示，已委託專業廠商處理，因應火化量提升，研議增設火化爐。

台北市第一殯儀館拆除後，第二殯儀館（懷愛館）成主要火化場地，殯葬管理處統計，二殯火化爐共14座，先前以柴油為燃料，民國98年後改為天然瓦斯，並增設7套空氣污染防制設備，每2座火化爐使用1套空污設備。

殯葬處指出，14座火化爐都有定期保養，並添加活性碳，後續都有委託專業廠處理。為提升品質，正辦理汰換工程，計畫今年至民國114年汰換8座、115年至117年汰換6座。

為優化火化爐空污防制效能，殯葬處表示，經詢問廠商，正規劃1座火化爐對應1套空污設備方案，新設備有體積小等優勢，能提升廢氣處理效率與排放品質。

殯葬處指出，因全國將邁向超高齡化社會，人口老化嚴重，造成火化量攀升，而二殯（懷愛館）因鄰近新北市永和、新店及深坑等區，加上禮廳足、設備新等，成為雙北市民治喪首選，火化量每年約2萬餘具，且外縣市占比高，導致火化量成全國之冠，正評估提升設備等，滿足後續治喪需求。

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國民黨台北市議員曾獻瑩質詢曾提及二殯火化爐空氣指標，但殯葬處未提供。他說，因二殯位於人口密集區旁，加上火化量逐年提升，例如來自新北市近3成，詢問火化爐數量是否足夠，且認為應注意空污設備等後續規劃。

殯葬處回應，火化爐空污指標統計數據將提供給議員，目前二殯火化量確實較高，先前有規劃增設火化爐，但數量仍在評估，預計明年2月、3月評估報告出爐，才研議是否增設。（編輯：戴光育）1131123