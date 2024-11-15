財劃法 蔣萬安：營利事業營業額權重應增到60%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北15日電）台北市長蔣萬安針對財劃法表示，應將營利事業營業額權重增加到60%以上才公平，且首都加給也非北市所提；北市對統籌分配款貢獻最多卻分回最少，有苦說不出。

蔣萬安今天赴台北市議會專案報告並接受質詢。國民黨北市議員汪志冰詢問對於財政收支劃分法修正案的意見，以及北市在現行財劃法下是得了便宜還賣乖，或是啞巴吃黃蓮。

蔣萬安答詢指出，「有點有苦說不出」，財劃法25年沒修法，應該要檢視，且被批「金孫條款」的3%首都加給也不是台北市所提，北市拿的統籌分配款包含補助款，在六都排名第5，並非像外界說的拿最多錢。

他表示，北市認為營利事業營業額權重比應該從現行的50%提高到60%，才能確實反映地方財政能力；北市對統籌分配款的貢獻約41%，只分回15%，其他五都加起來貢獻40%，卻能分回47%。

汪志冰指出，民國88年以前營利事業營業稅都是地方稅，後來才回歸到國稅，北市比較會賺錢、努力的成果可以與大家共享，可是沒道理付出最多、得到的回報卻最少。

國民黨北市議員曾獻瑩質詢時表示，財劃法修正後首重人口權重，對人口數一直往下掉的北市來說大為不利，經過試算，根據現在送出委員會的版本，新北可增加新台幣約600億元、桃園約250億元、台中約400億元、台南約250億元，北市卻只能拿到25億元；且北市分回的15%到了新版還會被腰斬成7.2%。

蔣萬安答詢指出，現行制度對北市已經不是很公平，何況是改版之後的，重申營利事業營業額權重比要提高。

曾獻瑩表示，蔣萬安應該向北市的8席立委積極說明，財劃法修正案將會讓北市一年比別人少600億元、10年就是6000億元，希望蔣萬安堅持提高營利事業營業額權重。

蔣萬安允諾，他表示，一直有與立委溝通。（編輯：戴光育）1131115