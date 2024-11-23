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罷免高虹安團體舉辦快閃 第一階段連署達1561份

2024/11/23 13:52
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）發起罷免新竹市長高虹安行動的團隊表示，今天晚上在新竹市後站公園舉辦快閃連署活動，截止今天中午已收到1561份連署書，若達3547份即可通過第一階段罷免提議門檻。

新竹市長高虹安（涉案，停職中）被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月間依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。判決出爐後，內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

發起罷免高虹安的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」指出，今天晚間7時至9時在新竹市後站公園舉辦小蜜蜂快閃收件活動，讓民眾填寫、遞交資料、領取連署書。

團隊公布連署進度，截止今天中午已收集1561份連署書，目標為3547份，只要再收1986份即可通過第一階段門檻，盼市民勇敢發聲。

依據公職人員選罷法規定，第一階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第一階段提議連署將以3547份為目標。（編輯：戴光育）1131123

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