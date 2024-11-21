邱臣遠用二備金出國參展 綠議員提案刪部分預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民進黨竹市議員曾資程質疑，竹市府多個局處辦活動、甚至代理市長邱臣遠出國參加展覽等費用，都是支用第二預備金，將提案刪除明年二備金部分項目。竹市府表示，均依預算法合規支用。

竹市議會近日審議市府114年總預算，曾資程今天向中央社記者表示，他在9月底行文向市府索資了解今年動用第二預備金情形，卻遲至今天才拿到資料，質疑市府在刻意拖延。

曾資程指出，經查今年市府二備金支用情形，多為辦活動或社福補助，甚至設計新竹吉祥物、邱臣遠到日本參加食品展等都是支用二備金，新台幣3.3億元現已花了2.8億元，根本花錢不手軟。

曾資程說，市府114年許多一次性活動經費編列在二備金中，認為市府根本施政沒方向，否則這些費用應編入本預算中，民進黨竹市議會黨團將提案刪除114年二備金的部分項目，為市民看緊荷包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾資程也質疑，民眾黨批判前市府不當使用二備金、濫用限制性招標，但民眾黨濫用情況「有過之而不及」，包括社宅包租代管、新竹棒球場檢測案等，都疑用限制性招標「照顧」特定廠商，而非用來嚴選合格廠商。

新竹市政府透過文字向中央社記者表示，根據預算法第70條規定，包括事實需要修正計劃、增加業務量、臨時需要等皆可動支二備金，市府均視市政推動之實際需要合規支用。（編輯：張銘坤）1131121