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澎湖視察 卓榮泰：中央地方合作解決供水交通問題

2024/11/23 16:22（11/23 16:41 更新）
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行政院長卓榮泰（前右3）23日由澎湖縣長陳光復（前右2）、行政院秘書長龔明鑫（前左2）、國發會主委劉鏡清（前右）等人陪同，視察年年有鰆地方創生成果，年年有鰆執行長許桓瑜（前左3）致贈卓榮泰土魠魚抱枕當作紀念。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前右3）23日由澎湖縣長陳光復（前右2）、行政院秘書長龔明鑫（前左2）、國發會主委劉鏡清（前右）等人陪同，視察年年有鰆地方創生成果，年年有鰆執行長許桓瑜（前左3）致贈卓榮泰土魠魚抱枕當作紀念。中央社 113年11月23日
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（中央社澎湖縣23日電）行政院長卓榮泰今天視察澎湖海水淡化廠供水情形時表示，中央與地方全力合作，解決供水與交通等問題，要打造澎湖成為全世界最美麗的海岸、最智慧的島嶼。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清與澎湖縣長陳光復等人陪同下，赴澎湖海水淡化廠、馬公風櫃漁港、澎湖在地食魚教育團隊「年年有鰆」地方創生等視察，並前往國定古蹟澎湖天后宮參拜，卓榮泰過程中還特別與澎湖縣政府建設處長陳文耀、社會處長周柏雅見面敘舊。

台水董事長李嘉榮簡報時指出，澎湖自來水與海水淡化廠等供水，有馬公等6大系統，總出水量達5萬1220噸，因水庫和地下水源不定，實際出水為3萬1740噸，目前海水淡化廠的出水率已達80%。

在離島供水系統2期和3期改善計畫中，馬公增加6000噸和4500噸、七美900噸、吉貝600噸的海淡廠，都已進行產水，其中馬公4500噸海淡廠可望在明年完工產水，近期計畫接管尚未有自來水的社區、強化供水韌性與全面採用智慧水網，大幅減少漏水率，讓澎湖全島都有自來水供應。

卓榮泰在視察海水淡化廠時，特別喝了海水與海淡廠的淡水來對比，盛讚淡化後的水質好喝，同時對於尚無自來水供應的馬公興仁、烏崁和山水等村里，指示自來水要儘速完成，做到供應穩定的自來水是基本條件，陪同視察的郭智輝當場建議水公司可製作瓶裝水販售。

卓榮泰表示，中央對澎湖的挹注不遺餘力，在統籌分配稅款、一般性及計畫型補助款方面，澎湖每年都獲得超過新台幣100億元經費補助，離島雖沒有中央山脈，但有中央政府與離島站在一起，未來中央只會增加補助，希望透過攜手合作，全力解決供水與交通等問題，讓澎湖除了是世界最美麗的海岸外，還是最智慧島嶼和最幸福的澎湖。

卓榮泰在視察「年年有鰆」地方創生成果則指出，地方創生特色，對青年返鄉發展是極為重要一環，每個鄉鎮都能發展出地方的特色，台灣將是最有故事的國家，他還現場製作一幅比目魚的魚拓圖，將帶回行政院作紀念。

卓榮泰等人今天在視察地方建設後，赴天后宮祈求國家國泰民安，風調雨順。（編輯：謝雅竹）1131123

行政院長卓榮泰（前右3）23日由澎湖縣長陳光復（前右2）、行政院秘書長龔明鑫（前左2）、國發會主委劉鏡清（前右）等人陪同，視察年年有鰆地方創生成果，現場體驗製作魚拓圖，將帶回行政院作紀念。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前右3）23日由澎湖縣長陳光復（前右2）、行政院秘書長龔明鑫（前左2）、國發會主委劉鏡清（前右）等人陪同，視察年年有鰆地方創生成果，現場體驗製作魚拓圖，將帶回行政院作紀念。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前左3）23日由澎湖縣長陳光復（前左2）、行政院秘書長龔明鑫（前右）、經濟部長郭智輝（前右3）、台水董事長李嘉榮（左）等人陪同，視察澎湖海水淡化廠供水情形，並試飲經海淡廠處理的淡水。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前左3）23日由澎湖縣長陳光復（前左2）、行政院秘書長龔明鑫（前右）、經濟部長郭智輝（前右3）、台水董事長李嘉榮（左）等人陪同，視察澎湖海水淡化廠供水情形，並試飲經海淡廠處理的淡水。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前中）23日在澎湖視察年年有鰆地方創生成果，澎湖縣長陳光復（前右）、行政院秘書長龔明鑫（前左）等人陪同，並現場體驗製作魚拓圖。中央社 113年11月23日
行政院長卓榮泰（前中）23日在澎湖視察年年有鰆地方創生成果，澎湖縣長陳光復（前右）、行政院秘書長龔明鑫（前左）等人陪同，並現場體驗製作魚拓圖。中央社 113年11月23日
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