嘉義市500弱勢孩童心願卡 待社會愛心認領圓夢

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義市耐斯王子大飯店耶誕心願卡認領活動邁入第18年，今天開跑，500張心願卡代表著500個弱勢學童的夢想與希望，等待各界善心人士為他們圓夢。

耐斯王子大飯店耶誕心願卡活動邁入第18屆，今年持續與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會3單位合作，盼為500名弱勢孩童圓夢；嘉義市副市長林瑞彥等人今天陪同孩子們掛上心願卡，象徵認領儀式正式啟動。

耐斯廣場總經理鄭百三表示，心願卡活動不僅傳遞節日祝福，更希望能為孩子們送上溫暖與關懷，感謝每年都有許多民眾主動詢問，協助實現心願卡上的願望。

鄭百三說，500張心願卡代表著500個孩子的希望，有人想要襪子、鉛筆、水壺、存錢筒、填充娃娃，也有孩子想要保暖外套、新鞋子、保暖被子、書桌、文具等。

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其中，國小棒球隊的投手因為家中發生火災，珍貴手套付之一炬，所以許願能拿到新的手套，拚出更好表現；也有優秀競速直排輪選手，祈願收到新的直排輪鞋，奪得更好成績，更上一層樓。

飯店指出，耶誕心願卡活動即日起啟動，預計12月21日舉行贈禮儀式，認領程序請上飯店官網活動網頁查詢，並完成認領，；也請善心人士盡量提供全新禮品，在12月18日前送抵飯店，讓孩子們能順利收到耶誕禮物。（編輯：陳仁華）1131124