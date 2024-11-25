彰濱慶安水道景觀橋開工 估115年完工成觀光新地標

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣政府將於彰濱工業區線西區慶安水道打造165公尺長景觀橋，連接台61線與塭仔漁港，提供自行車及行人使用，今天舉行開工典禮，預計民國115年7月完工。

縣長王惠美致詞時指出，為串連慶安水道遊憩自行車道與線西鄉塭仔漁港遊憩市集、周邊特色景點，完善濱海遊憩需求及觀光發展，這座165公尺長景觀橋融入當地海洋與文化元素，設計採S形配合浪潮造型，可連結台61線到塭仔漁港。

王惠美說，這項工程經費原本規劃新台幣7800萬元，但因潮汐、施工便道鋪設等多項問題須克服，歷經7次流標，縣府不斷檢討，終於在第8次標出去，預計投入1億元經費，於115年7月完工；未來預期成為重要觀光遊憩新地標，提供自行車及行人使用。

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王惠美表示，彰濱慶安水道已是彰化縣西北角遊憩與觀光的重要資源，除發展水上運動，沿岸又有彰化縣自然生態教育中心、嬉濱海豚公園等，吸引大量遊客前往；縣府下一步將與區漁會共同整建塭仔漁港，形成一條觀光動線，串連多家觀光工廠以及在地特色產業。

經濟部產業園區管理局台中分局組長林怡妏表示，彰濱工業區開發已將近40年，感謝縣府對區內廠商照顧及整體環境的規劃與建設，目前線西區即將進行整體規劃改善，之後工業區內除工作外，民眾也可帶家人、寵物來休憩。（編輯：李淑華）1131125