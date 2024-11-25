提升救護醫療效率 花蓮消防局高級救護員發明獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）提升救護效率及醫療品質，花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷及救護義消謝欣伶護理師，研究發明複合式功能管路共構裝置，獲「第一屆鳳凰盃」消防領域發明設計競賽優秀獎。

花蓮縣消防局今天表示，有些意外或是突發疾病的救護案件發生，面臨到院前心肺功能停止時，救護人員到現場執行急救處置，除了過去常見的心肺復甦術以外，更有高級緊急醫療救護技術員能發揮其專業技術能力，盡早建立進階呼吸道及給予急救藥物，讓病患傷害降到最低，以達到良好的復原。

然而為了維持心肺循環，會由EMT-P高級救護員置放氣管內管並外接袋瓣罩甦醒球給予病患人工呼吸；到院後病患除了提供氧氣的氣管內管外，隨著病程進展可能會置放避免咬管的口咬器或置放鼻胃管或口胃為灌食、灌藥或引流用。

目前臨床上固定氣管內管有使用管路固定夾、口咬器合併使用宜拉膠布或彈性棉繩等方式，但這些方式容易導致搬運過程管路滑脫、操作不便、皮膚壓傷等問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因此，花蓮縣消防局自強分隊高級救護技術員吳冠廷及護理師謝欣伶為了解決在搬運過程管路滑脫、操作不便、皮膚壓傷等問題，花了許多時間研究分析如何來解決這狀況，並將發明器材參賽內政部消防署2024年「第一屆鳳凰盃」消防領域發明設計競賽，獲得優秀獎，為花蓮爭光。

花蓮縣消防局表示，不論警消或義消人員對於緊急救護的觀點是「以觀察發現痛點，以實踐解決問題，以創新改變救援，以淨零營造永續」，對人本救援、創新實踐的態度在這條路上努力，期待此次能從消防工作中的緊急救護出發，帶動消防創新研發的氛圍，創造無限的消防價值。（編輯：李淑華）1131125