12強奪冠 馬公市長贈澎湖子弟莊昕諺金飯碗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣25日電）澎湖出身的樂天桃猿隊投手莊昕諺，代表台灣隊贏得世界12強賽冠軍，馬公市長黃健忠今天下午親自前往馬公石泉里莊昕諺家中祝賀，致贈象徵榮耀的「金飯碗」，肯定為澎湖贏得國際榮耀。

黃健忠表示，莊昕諺不僅為台灣隊摘下世界冠軍，立下汗馬功勞，更為澎湖這片土地增添光彩；感謝莊昕諺的努力，感謝所有一路扶持的教練、隊友，以及背後默默支持的家人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊昕諺的父母莊博忠與李筱雯專程前往東京觀戰，在台灣隊奪冠後，昨天自日返台又回到馬公。2人對來訪的民眾表達感謝，同時感動的說，莊昕諺有今天的成就，是無數汗水與努力的累積，更感謝每一位教練的悉心指導與團隊的協作。

莊博忠表示，莊昕諺的棒球之路充滿挑戰，從澎湖講美國小的少棒隊出發，進入馬公國中與南英商工青棒隊，再到中華職棒樂天桃猿隊，逐步累積經驗與實力，在教練團的專業指導下，控球技術與心理素質日臻成熟，最終站上國際舞台，為台灣隊奪下殊榮。（編輯：李淑華）1131125