新北電動車智能平台12月試營運 公有停車場充電5折

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市交通局今天說，新北市公有停車場電動汽車充電樁已建置445樁，公有停車場充電智能平台12月1日起試營運1個月，公有停車場充電樁提供5折優惠，預計明年1月起正式收費。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天透過新聞稿表示，新北電動汽車充電智能平台是全國首個公有停車場充電管理平台，也是首個中央與地方、首個政府與民間合作的充電平台。

鍾鳴時說，新北公有停車場電動汽車充電樁已設置445樁，預計明年9月前完成設置550樁，後續並將視電動車掛牌率及充電樁使用率等平台統計大數據資料分析，預計再新增300樁，以提升服務效能。

鍾鳴時表示，轄管公有停車場也全面配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，充電時一旦發生緊急事件，充電樁設備偵測到有狀況，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由現場停管員一鍵通報，通知消防及相關單位到場處理。

交通局說，電動車主可以手機下載「EVALUE-電動車充電站」APP，並於APP內可綁定儲值金、Apple Pay、信用卡、簽帳金融卡及手機條碼載具；車輛充電時，車主只要在APP首頁點選「新北市公有停車場」，系統將自動排序鄰近公有停車場，並顯示充電樁規格、功率、即時剩餘空位、停車費率及充電費率。

交通局表示，待車輛駛進停車場後，只要掃描充電樁上的QR Code，並依APP指示啟動收費流程。另外，未下載APP的車主在場內可以悠遊卡啟動充電，並於充電完成後以悠遊卡繳費。

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依據新北市政府6月3日公告，全市境內電動汽車充電專用車位僅提供電動汽車充電時停放，以12小時為限；現場另有公告者，則依現場公告時間為主。電動車主於可在充電期間，利用「EVALUE-電動車充電站」APP隨時查詢車輛充電狀態，充電完成後及時取車，避免充電完成後長時間占用受罰。

交通局表示，公有停車場充電智能平台將於12月1日起上線，轄管公有停車場充電樁試營運1個月，以每度新台幣8.3元為收費上限，試營運期間提供5折優惠，預計明年1月起正式收費。後續將由營運業者華城電能公司推出會員等級折扣優惠方案或離峰、其他不定期折價優惠。（編輯：李錫璋）1131125