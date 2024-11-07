新北兒童卡增原民版 學籍學童114年起擴大適用

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北市府說，設籍新北市國小學童可拿的新北兒童卡推出原民版設計，且自明年1月起，非設籍新北但在新北就讀的學童也可申請，享搭雙北捷運4折、高雄捷運及桃園機捷5折優惠。

新北市政府今天舉行「新北原民版兒童卡發布會」。新北市府副秘書長龔雅雯說，新北交通局在民國107年推出幾米版兒童卡，今天再推出全新原民版兒童卡，卡面設計以16個原住民族兒童穿著各族傳統服裝為主視覺，凸顯原住民族活潑形象。

交通局表示，新北兒童卡推出6年來已發行33萬張，搭大眾運輸補助金超過新台幣1億元，目前1至6年級學童持有新北兒童卡共約18萬張，搭台北捷運、新北捷運享4折優惠，比台北市兒童優惠票價6折更優惠；捷運兒童卡搭高雄捷運及桃園機場捷運享5折優惠，公車及火車半價優惠。

此外，新北兒童卡也結合教育局幸福晨飽早餐計畫、到離校刷卡、校內圖書館借還書等功能。

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交通局說，今年由孩子自行選擇樣式，其中新北兒童卡幾米版發行1萬8165張、原民版1萬518張，明天將全數發至學校，期望讓新北市兒童從小養成搭公共運輸習慣。

交通局長鍾鳴時說，明年1月起，新北兒童卡資格將再擴大為戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12歲以下兒童都可申請，過去沒申請的新北市學籍學童可由法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、身分證明文件、學籍證明文件（新北校園通APP畫面或在學證明），向新北市任一區公所申請，約新增1600位學童受惠。（編輯：李亨山）1131107