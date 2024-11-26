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幼貓摔裂上顎滿嘴血 新北動保處手術縫合康復

2024/11/26 16:01（11/26 16:11 更新）
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新北市動保處表示，日前有年約7週大的奶貓意外從高處摔落撞裂上顎，經獸醫師以顯微器械進行縫合手術，小貓目前已康復並被認養。（新北動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月26日
新北市動保處表示，日前有年約7週大的奶貓意外從高處摔落撞裂上顎，經獸醫師以顯微器械進行縫合手術，小貓目前已康復並被認養。（新北動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北動保處今天表示，日前有年約7週大的奶貓，不知何故從高處摔落滿嘴血，路人通報救援，經獸醫師檢視發現上顎裂開，以顯微器械手術順利縫合，目前已康復並被認養。

動保處發布新聞稿指出，今年10月中旬接獲民眾通報，土城區有幼貓疑似從高處摔落受傷，動保員到場將幼貓帶回檢傷。

獸醫師黃繼霆表示，這隻約7週大的「PoPo」奶貓雖全身無明顯外傷，X光檢查也無骨折，但口鼻出血，打開嘴巴才發現上顎因強烈撞擊出現裂傷。

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他表示，上顎裂可分為先天性和創傷性兩類，後者常因強烈外力撞擊引起，幼貓明顯是高處摔落所致，口腔上顎出現裂縫，使口腔與鼻腔相通，進食時食物容易流入鼻腔，引發不適、感染，甚至吸入性肺炎。

動保處表示，由於幼貓體型較小、口腔狹窄，經獸醫師使用頭戴式醫用放大鏡與顯微器械進行手術，經精細縫合裂傷及約2週的照護，傷口順利癒合。如今已被人認養，迎來幸福的新生活。（編輯：李淑華）1131126

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