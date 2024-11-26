陳俊宇盼中職重返宜蘭開打 籲縣府加速球場改善

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日）立委陳俊宇今天表示，羅東棒球場最快應可在115年4月舉辦職棒，呼籲縣府加速推動球場改善工程。縣府表示，屆時恐未完工，盼聯盟安排116年賽事時，將羅東棒球場列入評估。

羅東運動公園棒球場曾於民國105年7月舉辦中華職棒賽事，當天因電力供應問題發生跳電，現場一片漆黑，導致賽事一度中斷，此後中華職棒就未在宜蘭開打，縣府於民國107年投入新台幣3200萬元，辦理電力系統改善，並增建左右看台。

民進黨立法委員陳俊宇今天表示，台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，不少宜蘭鄉親關心中華職棒何時能再度回到宜蘭比賽。上午他與蔡其昌深入討論，蔡其昌明確表達宜蘭縣府應儘速整修場地，期望能在明年6月底前改善完成，提報聯盟場勘並安排試打賽事，如果順利最快在115年4月讓職棒在宜蘭開打，滿足球迷的期待。

宜蘭縣政府教育處指出，體育署於今年8月16日核定羅東運動公園棒球場改善工程總經費4500萬元，目前正在規劃設計階段，縣府將邀請中華職棒專家等單位提供建議，共同參與討論，以符合未來舉辦職棒賽事的要求。

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教育處表示，這次改善項目以加強賽事舉辦為主，如附屬設施的球員室、貴賓室、記者室等裝修，及戶外計分板改善，依核定期程於114年4月中旬工程決標，工期1年，預定115年5月完工。

教育處指出，預期改善後，將有助提升羅東棒球場整體服務品質，提供更安全、舒適的比賽場地，屆時縣府也將提報中華職棒，將羅東棒球場列入賽程，讓縣民可欣賞到中華職棒精彩賽事。（編輯：林恕暉）1131126